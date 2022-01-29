ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині врятували трьох травмованих лижників

Аліса Белей

|

В горах на Львівщині травмувалося троє туристів. На горі Тростян, що неподалік Славського, травмувалися двоє лижників. А на горі Кремінь – один. Рятувальники спустили їх до підніжжя гори та передали медикам. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Так, 28 січня, на лижних трасах гори Тростян травмувалось два лижники. 25-річний мешканець міста Горохів Волинської області, травмував праву ногу. А 25-річна жінка з Києва травмував праву ногу.

Того ж дня на гірськолижній трасі витягу «Політехнік» надано допомогу травмованому 36-річному лижнику з Дніпра, який отримав травму лівої ноги.

Реклама партнерів

Рятувальники надали потерпілим домедичну допомогу та спустили до підніжжя гір, де передали медикам для надання подальшої допомоги.

Головне управління ДСНС у Львівській області нагадує, про правила безпечного катання на гірськолижних трасах:

  • дотримуйтесь безпечної швидкості, яка дасть вам час для додаткового маневру, щоб уникнути зіткнення;
  • не зловживайте спиртними напоями під час катання, адже час реакції зменшується в рази;
  • одягайте захисне спорядження;
  • не з’їжджайте з трас.

Нагадаємо, з початку 2021 року на Львівщині надзвичайники врятували 124 туристів-лижників, які травмувалися у горах. Серед них було 27 дітей.

Дізнавайтеся першими найважливіші та найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Магазини «АТБ» продовжать реалізацію соціальних продуктів
Анастасія ПИЖ
Магазини «АТБ» продовжать реалізацію соціальних продуктів

В «АТБ» спростували інформацію стосовно призупинення продажу яєць, гречки й інших соціально значущих продуктів Ка...

Свято Водохреща: історія, традиції та прикмети
Ірина МАРЧУК
Свято Водохреща: історія, традиції та прикмети

Сьогодні, 19 січня, християни відзначають одне з найбільших свят – Хрещення Господнє або Водохреща, як його називають в ...

«АТБ» допомагає привітати дітей-сиріт із прифронтових регіонів України
Анастасія ПИЖ
«АТБ» допомагає привітати дітей-сиріт із прифронтових регіонів України

Уже восьмий рік жителі східних областей України зустріли новорічні та різдвяні свята в тяжких умовах війни. Особливо скл...

Е-квиток у Львові: що зміниться для пасажирів із 13 січня
Наталя ДУЛЯБА
Е-квиток у Львові: що зміниться для пасажирів із 13 січня

Вже з четверга, 13 січня, у громадському транспорті всієї Львівської громади запрацює електронний квиток. Щоправда, скор...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів