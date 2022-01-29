На Львівщині врятували трьох травмованих лижників

В горах на Львівщині травмувалося троє туристів. На горі Тростян, що неподалік Славського, травмувалися двоє лижників. А на горі Кремінь – один. Рятувальники спустили їх до підніжжя гори та передали медикам. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Так, 28 січня, на лижних трасах гори Тростян травмувалось два лижники. 25-річний мешканець міста Горохів Волинської області, травмував праву ногу. А 25-річна жінка з Києва травмував праву ногу.

Того ж дня на гірськолижній трасі витягу «Політехнік» надано допомогу травмованому 36-річному лижнику з Дніпра, який отримав травму лівої ноги.

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Рятувальники надали потерпілим домедичну допомогу та спустили до підніжжя гір, де передали медикам для надання подальшої допомоги.

Головне управління ДСНС у Львівській області нагадує, про правила безпечного катання на гірськолижних трасах:

дотримуйтесь безпечної швидкості, яка дасть вам час для додаткового маневру, щоб уникнути зіткнення;

не зловживайте спиртними напоями під час катання, адже час реакції зменшується в рази;

одягайте захисне спорядження;

не з’їжджайте з трас.

Нагадаємо, з початку 2021 року на Львівщині надзвичайники врятували 124 туристів-лижників, які травмувалися у горах. Серед них було 27 дітей.

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