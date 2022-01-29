«Фантоми» зафіксували вже більше 4 тисяч порушень швидкості на дорогах

Станом на суботу, 29 січня, винесено 4212 постанов за порушеннями швидкісного режиму на дорогах, які були зафіксовані поліцейськими автомобілями «фантоми». Про це у Facebook написав перший заступник начальника Патрульної поліції Олексій Білошицький.

Так, «фантоми», що фіксують порушення швидкості на дорогах, почали працювати з 25 січня.

«Станом на сьогодні вже маємо 4212 винесених постанов за правопорушеннями, зафіксованими фантомами в автоматичному режимі. І як би розповсюджувачам фейків не хотілось, але всі 4 фантоми в строю», – йдеться у повідомленні.

Як повідомив міністр внутрішніх справ України Дениса Монастирського, нові поліцейські автомобілі «фантоми» фіксуватимуть перевищення швидкості руху на дорогах.

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«Автомобіль «фантом» без розпізнавальних знаків і може фіксувати багато об’єктів одночасно. Система опрацьовуватиме інформацію й порушник отримуватиме штраф за перевищення швидкості», – повідомив Денис Монастирський.

Також очільник МВС зазначив, що автомобілі «фантоми» фіксуватимуть порушення швидкісного режиму транспортними засобами в обох напрямках дорожнього руху: як у попутному напрямку, так і у зворотному.

У поліції сподіваються, що присутність таких автопатрулів на наших дорогах сприятиме українцям у дотриманні правил дорожнього руху й покращить ситуацію на дорогах.

Хто такі патрульні «фантоми»?

«Фантомами» – поліцейські автомобілі, які не мають розпізнавальних знаків та нічим не відрізняються від звичайних авто на дорозі. У салоні автомобілів будуть працівники поліції у відповідній амуніції.

«Фантоми» не зупинятимуть порушників, лише в окремих випадках вони вмикатимуть проблискові маячки, якщо порушення ПДР явно загрожуватиме безпеці інших учасників дорожнього руху.

За даними юридичної компанії «Міллер» перші чотири фантоми вже виїхали на патрулювання вулиць Києва.

Це чотири автомобілі Skoda Kodiaq сірого кольору з номерами:

КА 0225 СВ

КА 2851 СЕ

КА 2896 СЕ

КА 2096 СЕ

За даними джерел Львівський портал" href="https://portal.lviv.ua/">Львівського порталу, у Львові «фантомів» для патрулювання наразі не залучали. Дата їхньої появи на дорогах Львівщини наразі невідома.

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