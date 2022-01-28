Через Covid у працівників у Львові не працюватимуть всі ЦНАПи

У суботу, 29 січня, через захворюваність працівників на коронавірус не працюватимуть усі Центри надання адміністративних послуг Львівської територіальної громади. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Крім того, з понеділка, 31 січня, і до кінця тижня ЦНАП у Рясному не буде приймати відвідувачів через масову захворюваність працівників установи на коронавірус. Мешканці Рясного можуть звернутися для подачі документів у будь-який інший підрозділ ЦНАП Львова.

Нагадаємо, що ЦНАП у Рясному з 25 січня закрили на карантин, через спалах коронавірусу.

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