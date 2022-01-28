Судитимуть мешканця Львівщини, який сокирою забив свого товариша по чарці

Правоохоронці скерували обвинувальний акт стосовно 22-річного мешканця Львівщини, який завдав 17 ударів сокирою по голові своєму товаришу по чарці. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Фатальний випадок стався торік в ніч із 25 на 26 вересня в смт Верхнє Синьовидне, що поблизу Сколе. Тут в одному з будинків троє чоловіків розпивали алкоголь. Через раптовий конфлікт 22-річний обвинувачений побився зі своїм товаришем по чарці.

Після бійки вони залишились у кімнаті на одинці та продовжили розпивати спиртне. Тоді у фігуранта виник умисел на умисне вбивство свого знайомого. Для цього він взяв сокиру та наніс нею 17 ударів по голові жертви. Від отриманих травм чоловік помер на місці.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.122, ч.1 ст.115 (нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості та вчинення умисного вбивства) ККУ. Фігурант справи перебуває під вартою без можливості внесення застави.

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Слідство вже завершили, а обвинувальний акт правоохоронці скерували до суду, який і буде обирати остаточне покарання. За скоєне молодому хлопцю «світить» від 7 до 15 років за ґратами.

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