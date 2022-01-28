Прийшли під виглядом продавців меду: на Львівщині жорстоко вбили пенсіонерку

На Львівщині грабіжники прийшли до пенсіонерки під виглядом продавців меду, а коли жінка почала їх випроваджувати з дому, вони її вбили та пограбували. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, у вівторок, 25 січня, до правоохоронців звернулась племінниця загиблої та повідомила про тіло 79-річної пенсіонерки, яке вона знайшла у її будинку у Стебнику.

За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група та співробітники інших служб Дрогобицького районного відділу поліції. На тілі загиблої правоохоронці виявили сліди насильницької смерті.

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На обличчі були гематоми, окрім того, на шиї потерпілої був зав’язаний рушник. Як надалі встановили медики, причиною смерті жінки стала асфіксія (удушення).

Встановлено, що 23 січня після обіду зловмисники прийшли у будинок під приводом продажу меду. Доки чоловік розмовляв з господинею, його спільниця непомітно пройшла у кімнату та почала шукати гроші.

Проте, власниця помешкання помітила це та стала випроваджувати непрошених гостей – тоді зловмисник кілька разів вдарив її в обличчя, зв’язав руки, а рот зав’язав рушником – щоб не кричала. Заволодівши незначною сумою грошей та мобільним телефоном, нападники втекли, а їх жертву за кілька днів племінниця виявила мертвою.

Проведеними заходами правоохоронці встановили, що до вбивства пенсіонерки причетні жителька Борислава та мешканець Харківської області, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за грабіж. Обидва віком 27 років.

Поліцейські встановили місце перебування зловмисників та затримали їх у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере їм запобіжні заходи.

Слідчі територіального підрозділу поліції повідомили зловмисниці про підозру за ч. 3 ст. 187 (розбій) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

ЇЇ спільнику повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 187 (розбій) ККУ та п. 6 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ. Максимальне покарання, що йому загрожує – довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.