Медики розповіли про стан дітей бійця АТО, які постраждали в ДТП у Самборі

Двоє хлопчиків віком 5 та 9 років, які постраждали в ДТП у місті Самборі 23 січня, наразі перебувають у міській дитячій лікарні на Орлика. Одній дитині вже зробили операцію, в обох стан значно покращився. Про це повідомили у Facebook медзакладу.

Так, 9-річний Андрійко, якому багато львів’ян здавали кров для операції, почувається значно краще. Їх із 5-річним братиком Владиком уже перевели із реанімації до травматологічного відділення.

Хлопчики потрапили в лікарню минулої неділі. У Самборі на них з батьками на тротуарі налетів автомобіль. Владик мав важкий забій головного мозку, а його старший братик Андрійко – перелом обох ніг.

Реклама партнерів

Андрійка уже прооперували. Ушкоджені кістки йому стабілізували за допомогою спеціальних імплантів, тобто виконали металоостеосинтез. Нині лікарі спостерігають позитивну динаміку. Якщо все буде добре, за місяць він зможе ходити самостійно, кажуть у лікарні.

Стан Владика теж поліпшився. Він приймає препарати для покращення мозкового живлення та поки перебуватиме у гіпсі.

«Наступного тижня діти вже поїдуть додому. Хочемо від імені батька хлопчиків Володимира і від усіх наших медпрацівників подякувати за ваші слова підтримки та донорську кров із рідкісною IV (-) групою, яка була необхідною для операції Андрійкові», – йдеться у повідомленні.

У лікарні кажуть, що операцію давно виконали, але досі телефонують небайдужі люди та бажають здати кров для дитини.

«І якщо Андрійкова донорська кров уже не потрібна, то щодня до нас привозять критичних пацієнтів, які без неї не впораються. Ви можете їх підтримати. Запис на донацію за тел.: 0660180919 або 0671180919», – додають у лікарні.

Нагадаємо, 23 січня поблизу Самбора 20-річний водій автомобіля «Опель Вектра» збив на тротуарі учасника АТО Володимира Возного, його дружину і двох дітей, які їхали на санчатах. Найбільше постраждав 9-річний хлопчик, він потребує донорської крові.

Дізнавайтеся першими найважливіші та найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: Перше територіальне медичне об’єднання міста Львова