Біля Самбора авто на тротуарі збило бійця АТО з дружиною і двома дітьми

Поблизу Самбора 20-річний водій автомобіля «Опель Вектра» збив на тротуарі учасника АТО Володимира Возного, його дружину і двох дітей, які їхали на санчатах. Найбільше постраждав 9-річний хлопчик, він потребує донорської крові. Про це повідомляє Львівський портал.

За даними Нацполіції Львівщини, аварія сталась у неділю ввечері, 23 січня, орієнтовно о 21:30 год. біля Самбора. Тут на трасі Львів – Самбір – Ужгород водій автомобіля «Опель Вектра» збив сім’ю із двома дітьми.

Як встановили правоохоронці, на момент ДТП 32-річний чоловік та 33-річна жінка разом із дітьми віком 5 і 9 років перебували на тротуарі. Внаслідок наїзду усіх іх із травмами забрали в лікарню.

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Горе-водієм виявився 20-річний мешканець Самбірського району. Його затримали.

Водночас журналістка і керівниця благодійного товариства «Мій тато захищає Україну» Уляна Флишко повідомила, що йдеться про сім’ю учасника АТО Володимира Возного.

ого вечора подружжя поверталося додому, діти були на санчатах. Раптом на тротуарі на них наїхала автівка, водій якої не впорався з керуванням. Найбільше постраждав їхній 9-річний син Андрійко. Хлопчику потрібна кров.

«У чоловіка – травми колін. Дружина в цій ДТП зламала руку і травмувала голову (зашивали). Ще в одного хлопчика – забій головного мозку, перелом ноги. Найбільше постраждав їхній старший син, Андрійко, 9 рочків. Зараз він у дитячій лікарні на Орлика. Для малюка крайнє необхідна кров “4-” групи. Просимо зголоситися», – написала у Facebook Оксана Флишко.

Здати кров можна у лікарні на вул. Миколайчука. При цьому слід вказувати, що вона саме для дитини – 9-річного Возного Андрія Володимировича.

Також небайдужих закликають фінансово допомогти родині Возних. Номер банківської картки – 5167803211131482 (Володимир Возний).

Відомо, що у подружжя є ще третій син. На момент аварії його з ними не було.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі із позбавленням водійських прав на такий же термін.

Наразі триває слідство, поліцейські встановлюють всі обставини автопригоди.

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Фото: поліція, Facebook Уляни Флишко