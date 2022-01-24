ОСТАННІ НОВИНИ

Біля Самбора авто на тротуарі збило бійця АТО з дружиною і двома дітьми

Наталя Дуляба

|

Поблизу Самбора 20-річний водій автомобіля «Опель Вектра» збив на тротуарі учасника АТО Володимира Возного, його дружину і двох дітей, які їхали на санчатах. Найбільше постраждав 9-річний хлопчик, він потребує донорської крові. Про це повідомляє Львівський портал.

За даними Нацполіції Львівщини, аварія сталась у неділю ввечері, 23 січня, орієнтовно о 21:30 год. біля Самбора. Тут на трасі Львів – Самбір – Ужгород водій автомобіля «Опель Вектра» збив сім’ю із двома дітьми.

Як встановили правоохоронці, на момент ДТП 32-річний чоловік та 33-річна жінка разом із дітьми віком 5 і 9 років перебували на тротуарі. Внаслідок наїзду усіх іх із травмами забрали в лікарню.

Реклама партнерів

Горе-водієм виявився 20-річний мешканець Самбірського району. Його затримали.

Водночас журналістка і керівниця благодійного товариства «Мій тато захищає Україну» Уляна Флишко повідомила, що йдеться про сім’ю учасника АТО Володимира Возного.

ого вечора подружжя поверталося додому, діти були на санчатах. Раптом на тротуарі на них наїхала автівка, водій якої не впорався з керуванням. Найбільше постраждав їхній 9-річний син Андрійко. Хлопчику потрібна кров.

«У чоловіка – травми колін. Дружина в цій ДТП зламала руку і травмувала голову (зашивали). Ще в одного хлопчика – забій головного мозку, перелом ноги. Найбільше постраждав їхній старший син, Андрійко, 9 рочків. Зараз він у дитячій лікарні на Орлика. Для малюка крайнє необхідна кров “4-” групи. Просимо зголоситися», – написала у Facebook Оксана Флишко.

Здати кров можна у лікарні на вул. Миколайчука. При цьому слід вказувати, що вона саме для дитини – 9-річного Возного Андрія Володимировича.

Також небайдужих закликають фінансово допомогти родині Возних. Номер банківської картки – 5167803211131482 (Володимир Возний).

Відомо, що у подружжя є ще третій син. На момент аварії його з ними не було.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі із позбавленням водійських прав на такий же термін.

Наразі триває слідство, поліцейські встановлюють всі обставини автопригоди.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: поліція, Facebook Уляни Флишко

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Магазини «АТБ» продовжать реалізацію соціальних продуктів
Анастасія ПИЖ
Магазини «АТБ» продовжать реалізацію соціальних продуктів

В «АТБ» спростували інформацію стосовно призупинення продажу яєць, гречки й інших соціально значущих продуктів Ка...

Свято Водохреща: історія, традиції та прикмети
Ірина МАРЧУК
Свято Водохреща: історія, традиції та прикмети

Сьогодні, 19 січня, християни відзначають одне з найбільших свят – Хрещення Господнє або Водохреща, як його називають в ...

«АТБ» допомагає привітати дітей-сиріт із прифронтових регіонів України
Анастасія ПИЖ
«АТБ» допомагає привітати дітей-сиріт із прифронтових регіонів України

Уже восьмий рік жителі східних областей України зустріли новорічні та різдвяні свята в тяжких умовах війни. Особливо скл...

Е-квиток у Львові: що зміниться для пасажирів із 13 січня
Наталя ДУЛЯБА
Е-квиток у Львові: що зміниться для пасажирів із 13 січня

Вже з четверга, 13 січня, у громадському транспорті всієї Львівської громади запрацює електронний квиток. Щоправда, скор...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів