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У пожежі біля Ходорова загинув пенсіонер

Оксана Попович

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64-річний мешканець Стрийщини згорів під час пожежі у безгосподарській будівлі. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Фатальний випадок трапився у середу, 26 січня, у селі Дев’ятники біля Ходорова. Тут орієнтовно о 08:20 год. зайнялася глиняна безгосподарська будівля площею 50 м кв. Ймовірно, йдеться про льох чи сарай.

Всередині будівлі перебував 64-річний чоловік. Він не вижив.

Як уточнили Львівському порталу у ДСНС Львівщини, пожежу вдалося ліквідувати ще до приїзду рятувальників.

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Наразі всі обставини події встановлюються.

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