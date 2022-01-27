У пожежі біля Ходорова загинув пенсіонер

64-річний мешканець Стрийщини згорів під час пожежі у безгосподарській будівлі. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.
Фатальний випадок трапився у середу, 26 січня, у селі Дев’ятники біля Ходорова. Тут орієнтовно о 08:20 год. зайнялася глиняна безгосподарська будівля площею 50 м кв. Ймовірно, йдеться про льох чи сарай.
Всередині будівлі перебував 64-річний чоловік. Він не вижив.
Як уточнили Львівському порталу у ДСНС Львівщини, пожежу вдалося ліквідувати ще до приїзду рятувальників.
Наразі всі обставини події встановлюються.
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Оксана Попович