У поліції розповіли про перші результати роботи «фантомів»

За першу добру своєї роботи, 26 січня, патрульні автомобілі «фантоми» зафіксували 990 порушників швидкості. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Патрульна поліція України.

«Відучора патрульні «фантоми» зафіксували порушення швидкісного режиму. Інформація надійшла на обробку до центру автофіксації для винесення постанов про адміністративне правопорушення. Наразі це 990 адмінпостанов», — повідомили у пресслужбі.

Як повідомляв Львівський портал, з 25 січня в Україні за порядком на дорогах розпочали стежити поліцейські автомобілі «фантоми».

«Фантомами» – поліцейські автомобілі, які не мають розпізнавальних знаків та нічим не відрізняються від звичайних авто на дорозі. У салоні автомобілів будуть працівники поліції у відповідній амуніції. Вони не зупинятимуть порушників, лише в окремих випадках вони вмикатимуть проблискові маячки, якщо порушення ПДР явно загрожуватиме безпеці інших учасників дорожнього руху.

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За даними джерел Львівського порталу, станом на 24 січня у Львові «фантомів» для патрулювання ще не залучали. Дата їхнього виїзду на дороги Львівщини наразі невідома.

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