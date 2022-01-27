У Новояворівську 40-річний робітник розбився на будівництві

Зранку 27 січня у Новояворівську 40-річний робітних зірвався з висоти дев’ятого поверху. Чоловік загинув до приїзду «швидкої». Про це Львівському порталу повідомила речниця Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Тетяна Андрєєва.

За словами Тетяни Андрєєвої, нещасний випадок стався орієнтовно о 10:00 год. 40-річний чоловік впав з дев’ятого поверху на балкон другого поверху. Внаслідок падіння з висоти працівник отримав відкриту черепно-мозкову травму та загинув до приїзду швидкої медичної допомоги.

Співробітника загиблого госпіталізували до Новояворівської лікарні з гострою реакцією на стрес.

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Фото: Тетяни Андрєєвої