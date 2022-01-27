У Львові вшанували пам’ять жертв Голокосту

У четвер, 27 січня, у всьому світі вшановують пам’ять жертв Голокосту. У Львові провели скорботне віче, поклали квіти та помолилися біля пам’ятника жертвам Львівського гетто, що на проспекті Чорновола. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОДА.

Цього дня 77 років тому солдати 1-го Українського фронту визволили в’язнів Аушвіц-Біркенау в Освенцімі. Це був найбільший нацистський табір смерті, який знаходився у Польщі.

Як зазначають історики, в Аушвіці було знищено близько 1,5 мільйона осіб, значну частину становили євреї. У Львові нацисти також створили концтабір – Янівський.

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На території Львівщини існувало Львівське гетто. На його місці у 1992 році встановили пам’ятник жертвам Голокосту.

«Під час Голокосту було знищено 6 мільйонів людей. З них – 1,5 мільйона дітей. Вбивство починається, коли не говорять правду. Коли дозволяють собі казати: “Це не людина, її можна знищувати”. Були люди, які мали сміливість протистояти цьому. Важливо зрозуміти одну річ: якщо ми будемо зараз на найвищому рівні вшановувати тих, хто був сміливим тоді, то Голокосту більше не буде. Адже Голокост починається вдома, а потім виходить на вулиці і шириться поміж народами», – цитує пресслужба Львівської мерії головного рабина Львова та Західної України Мордехая Шлома Болда.

Нагадаємо, торік в Україні вперше почали вшановувати українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Пам’ятну дату визначили 14 травня.

Відповідно до даних Інституту історії України НАН України, за часи нацизму загалом було знищено близько 6 млн євреїв. Понад 1,4 млн із них припадає на Україну.

Громадянам, які в роки війни рятували євреїв від знищення, Ізраїль присвоює звання Праведника народів світу. Станом на 1 січня 2020 року відповідне звання отримали 2659 громадян України. Водночас в Українському інституті національної пам’яті кажуть: ця цифра не відображає реальну кількість рятівників – тисячі з них досі залишаються невизнаними й невідомими.

Львівський портал пригадував цей трагічний період в історії й розповідав про те, хто і як на Львівщині рятував євреїв від нацистів, ризикуючи не лише власним життям, а й цілими родинами. Детальніше читайте у статті за цим посиланням.

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Фото: ЛМР, з відкритих джерел