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У Львові директора училища зловили на хабарі

Ольга Денисяка

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26 січня під час отримання 500 доларів хабара затримали керівника одного з вищих професійно-технічних училищ Львова. Працівники платили керівнику, аби той не звільнив їх з роботи. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Як встановили правоохоронці, посадовець налагодив схему вимагання та отримання коштів від підлеглих. Користуючись службовим становищем, за 500 доларів США винагороди обіцяв не звільняти підлеглих та не створювати їм штучних проблем в роботі.

26 січня поліцейські затримали директора місцевого профтехучилища на робочому місці під час отримання від підлеглого понад 11 тисяч гривень.

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Вирішується питання про повідомлення йому про підозру у хабарництві ( ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України). Затриманому може загрожувати до десяти років за ґратами.

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