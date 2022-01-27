ОСТАННІ НОВИНИ

Під час пожежі в квартирі у Львові загинула жінка

Ольга Денисяка

|

27 січня в квартирі будинку на вулиці Городоцькій у Львові сталась пожежа. Внаслідок займання загинула 73-річна жінка. Про це Львівському порталу повідомили в ДСНС Львівщини.

Пожежа сталась близько 14:10 год. в квартирі на останньому поверсі чотириповерхового будинку на Городоцькій, 60.

Коли рятувальники приїхали місце пожежі, з вікон квартири вибивався густий чорний дим. Вогнеборці негайно почали розшук місця горіння. В задимленій квартирі знайшли тіло жінки. Загиблою виявилась 73-річна власниця помешкання.

Реклама партнерів


 

О 14:26 год. вогнеборці локалізували пожежу та ліквідували о 14:31 год. Внаслідок пожежі вогонь знищив в квартирі речі домашнього вжитку та пошкодив стіни та стелю. Займання гасили 14 рятувальників та 3 одиниці спецтехніки. Причини та обставини виникнення пожежі встановлюються.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Магазини «АТБ» продовжать реалізацію соціальних продуктів
Анастасія ПИЖ
Магазини «АТБ» продовжать реалізацію соціальних продуктів

В «АТБ» спростували інформацію стосовно призупинення продажу яєць, гречки й інших соціально значущих продуктів Ка...

Свято Водохреща: історія, традиції та прикмети
Ірина МАРЧУК
Свято Водохреща: історія, традиції та прикмети

Сьогодні, 19 січня, християни відзначають одне з найбільших свят – Хрещення Господнє або Водохреща, як його називають в ...

«АТБ» допомагає привітати дітей-сиріт із прифронтових регіонів України
Анастасія ПИЖ
«АТБ» допомагає привітати дітей-сиріт із прифронтових регіонів України

Уже восьмий рік жителі східних областей України зустріли новорічні та різдвяні свята в тяжких умовах війни. Особливо скл...

Е-квиток у Львові: що зміниться для пасажирів із 13 січня
Наталя ДУЛЯБА
Е-квиток у Львові: що зміниться для пасажирів із 13 січня

Вже з четверга, 13 січня, у громадському транспорті всієї Львівської громади запрацює електронний квиток. Щоправда, скор...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів