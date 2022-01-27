Під час пожежі в квартирі у Львові загинула жінка

27 січня в квартирі будинку на вулиці Городоцькій у Львові сталась пожежа. Внаслідок займання загинула 73-річна жінка. Про це Львівському порталу повідомили в ДСНС Львівщини.

Пожежа сталась близько 14:10 год. в квартирі на останньому поверсі чотириповерхового будинку на Городоцькій, 60.

Коли рятувальники приїхали місце пожежі, з вікон квартири вибивався густий чорний дим. Вогнеборці негайно почали розшук місця горіння. В задимленій квартирі знайшли тіло жінки. Загиблою виявилась 73-річна власниця помешкання.

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О 14:26 год. вогнеборці локалізували пожежу та ліквідували о 14:31 год. Внаслідок пожежі вогонь знищив в квартирі речі домашнього вжитку та пошкодив стіни та стелю. Займання гасили 14 рятувальників та 3 одиниці спецтехніки. Причини та обставини виникнення пожежі встановлюються.

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