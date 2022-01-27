Львівські лікарі успішно переправили онкохвору дитину на лікування в США

Дівчинка з Івано-Франківська хворіє на важку недугу вже півроку. За її здоров’я боролися львівські медики, які допомогли відвезти маленьку пацієнтку на подальше лікування до США. Про це Львівському порталу повідомили у Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі.

11-річна дівчинка захворіла ще у серпні минулого року. Тоді у дитини виявили злоякісну пухлину головного мозку. Вже наступного місяця дівчинка з Івано-Франківська приїхала до Львова для онкологічного лікування.

«Спочатку дитина була у дуже важкому стані, порадившись із фахівцями з північної Америки, ми почали із спеціальної хіміотерапії у нашій клініці із паралельною реабілітацією та супровідною терапією, яка дала можливість значно покращити стан дитини», – розповів керівник Клініки онкології та трансплантації кісткового мозку, дитячий лікар-онколог Роман Кізима.

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В ході лікування з’ясувалося, що дівчинці потрібна високоякісна променева терапія в дитячій лікарні імені Анни і Роберта Лурі, що в Чикаго (США). Батьки могли забезпечити це лікування в американській клініці, але складність полягала у транспортуванні важкохворої дитини.

Відтак лікарі прийняли рішення організувати переліт після покращення стану дівчинки. Пацієнтка була дуже вразливою до будь-яких провокуючих факторів, тож за її самопочуттям ретельно стежили.

Разом із онкохворою дівчинкою на борт літака сіла дитяча онкологиня Христина Запоточна, яка супроводжувала пацієнтку аж до самої клініки в Чикаго. Лікарка мала зі собою всі необхідні ліки, аби не допустити погіршення стану дитини.

Надалі все лікування дівчинка проходитиме за океаном, водночас львівські лікарі підтримуватимуть зв’язок із американськими колегами щодо лікувальної стратегії.

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Фото: ЗУСДМЦ