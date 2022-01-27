Львівщина запустила інноваційну веб-платформу для інвесторів

Львівська обласна рада розробила вебплатформу «Інвестиційні ресурси Львівщини» – [ investhub.lviv.ua ], яка відображає на мапі Львівщини (в розрізі громад) питання, які можуть зацікавити інвесторів. Громади можуть самостійно розміщувати на платформі інвестиційні пропозиції щодо земельних ділянок чи майнових об’єктів та напряму спілкуватися із інвесторами, повідомляє Львівський портал.

Як повідомили у Львівській облдержадміністрації, економічний розвитк регіону та пошук інвесторів для громад, попри всі інші глобальні проблеми, залишається пріоритетом для Львівщини.

Фахівці Львівської обласної ради спільно з колегами з департаменту економіки Львівської ОДА працювали над створенням сервісу та його наповненням більш як пів року. Нині цей цифровий інформаційно-аналітичний продукт вже працює на платформі CRM, яка дозволяє набагато ширше використовувати інформацію користувачам, ніж інші інструменти, які були чи є в їхньому користуванні до цього.

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У чому суть проєкту вебплатформи «Інвестиційні ресурси Львівщини»?

За словами голови постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку обласної ради Володимира Квурта, інвестиційна платформа інноваційна в Україні. Головне її завдання – дати можливість безперешкодно та безпечно працювати громадам Львівщини під час пошуку та залучення додаткового ресурсу.

«Ми створили інвестиційний хаб Львівщини. Платформа дозволяє оперативно показувати на мапі Львівщини в розрізі громад питання, які можуть зацікавити передусім інвесторів, але й не лише їх. На ній громади можуть розміщувати інвестиційні пропозиції щодо земельних ділянок чи майнових об’єктів. Всі 73 громади матимуть на платформі власні кабінети, а отже й доступ до наповнення, а також до прямого спілкування з інвесторами», – повідомив Володимир Квурт.

У чому відмінність від інших подібних вебресурсів?

Це динамічна платформа, яка дозволяє споживачам її послуг відстежувати всі зміни в пропозиціях та обсягах майже в реальному часі. Платформа дає максимально доступний об’єм інформації про інвестиційні пропозиції, а також всю необхідну інформацію про область.

«Це основне інтерактивне місце зустрічі громад з інвесторами чи експертами. Після запуску платформи головним спільним завданням Львівської обласної ради та ЛОДА є саме промоція цього сервісу, щоб якомога більша кількість потенційних інвесторів про нього дізналася та розпочала ним користуватися», – додав Володимир Квурт.

Також відомо, що на платформі передбачені різні рівні адміністрування. Проте за зміст інформації відповідають передовсім громади. Львівська обласна рада та ЛОДА – лише супроводжують та популяризують їхні ініціативи.

Водночас для ефективної роботи платформи створюють тимчасову команду коучів, які відвідають кожну із 73 громад, аби навчити ефективно користуватися всіма перевагами investhub.lviv.ua .

«Важливо, щоб громади зрозуміли, що платформа не є ще однією інтерактивною забавкою чи примхою. Біда в тому, що чимало громад достатньо формально ставляться до інформаційної та промоційної складової своєї праці. Тобто викладають інформацію для галочки. Тут хочеться, щоб вони відчули, що це інструмент, який дозволить залучати ресурси. Тому на етапі запуску проєкту ми створимо команду, яка відвідає всі 73 громади та проведе тренінги, де розповість про важливість, мету та наповнення платформи – додав Володимир Квурт.

Як відомо Львівська обласна рада вклала в розроблення проєкту 100 тисяч гривень. Видатки Львівської ОДА наразі не повідомлялись.

Нині інформація на платформі доступна українською та англійською мовами, але у планах розробників надати доступ до інформації більшою кількістю мов, для зручності потенційних інвесторів.