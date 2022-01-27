Лікарні Львівщини отримають препарат для лікування дитячої онкології

До лікарень Львівської області надійде 600 тис. флаконів Карбоплатину. Пацієнти отримуватимуть ліки безкоштовно. Про це Львівському порталу повдіомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Карбоплатин – впливає на ДНК клітин злоякісних пухлин, що порушує їх структуру та пригнічує синтез ДНК. Внаслідок цього відбувається зупинка ділення пухлинних клітин, гальмування росту пухлини та загибелі пухлинних клітин. Він застосовується для лікування різних видів злоякісних пухлин.

Львівська область отримає 600 тис. флаконів Карбоплатину. Обласний департамент охорони здоров’я розділить препарат між лікарнями області і вже незабаром цей лікарський засіб буде доступний. Ліки для пацієнтів надаватимуть безкоштовно.

Перевірити інформацію про наявність тих чи інших ліків у найближчій до вас лікарні можна: на офіційних вебсайтах регіональних департаментів та управлінь, на інформаційних стендах у закладах охорони здоров’я, на онлайн-платформі Єліки.

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