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Курс долара в Україні досяг чотирирічного максимуму

Оксана Попович

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Станом на четвер, 27 січня, долар подорожчав на 13 копійок і досягнувши позначки січня 2018 року. Про це свідчить офіційний курс валют, оприлюднений на сайті Національного банку України.

Зараз долар коштує 28,80 гривень, що на 13 копійок більше, ніж попередньої доби. За євро доведеться заплатити 32,48 гривень, що на 18 копійок дорожче, ніж 26 січня.

Востаннє курс долара підіймався до такої позначки чотири роки тому. Так, 24 січня 2018 року долар «злетів» до позначки 28,86.

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Як пояснюють у Міністерстві фінансів, стрімке зростання валюти на пряму пов’язане зовнішньополітичними чинниками. Зокрема, на курс гривні тисне загроза вторгнення в Україну російських військ та неоднозначна відповідь світової спільноти на можливу військову агресію.

Водночас у Мінфіні додають, що після новорічних свят українці не мають можливості купувати валюту у великих обсягах. Виною тому є значні суми в платіжках за комунальні послуги в зимовий період та постійне зростання цін.

Однак фахівці фінансового ринку заспокоюють, що долар не дійде до позначки 30 чи 35 гривень. Вже до кінця січня-початку лютого курс має припинити ріст. А якщо непевна військова ситуація таки заспокоїться, то гривня почне зміцнюватися.

Нагадаємо, через можливу військову агресію РФ в Україні почало дорожчати пальне. Через це Міністерство економіки встановило максимальну ціну, яку не можуть перевищувати АЗС. Детальніше – за цим посиланням.

Крім того, уряд запровадив держрегулювання цін на низку продуктів харчування.

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