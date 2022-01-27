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Біля Львова легковик в’їхав у пасажирський потяг

Ольга Денисяка

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Вночі 27 січня в Давидові біля Львова автомобіль «Шевроле» в’їхав у пасажирський потяг. Внаслідок ДТП ніхто не постраждав. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Аварія сталась 27 січня близько 00:30 год. на залізничному переїзді у селі Давидів Львівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобіль «Шевроле Круз», яким керував 34-річний місцевий мешканець та потяг сполученням «Київ-Рахів». Травмованих та загиблих внаслідок події немає, автомобіль отримав технічні пошкодження.

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На водія легковика поліцейські склали адміністративний протокол за порушення ПДР (ст.124 Кодексу України про адміністративні правопорушення). Максимальне покарання – позбавлення прав на один рік.

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