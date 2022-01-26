У Львові частина Личаківського району буде без води

У четвер, 27 січня, у зв’язку із роботами з перепідключення новозбудованого водопроводу на вул. І. Вільде. низка вулиць у Личаківському районі Львова буде без водопостачання. Про це Львівському порталу повідомили у ЛМКП «Львівводоканал».

Так, з 09:00 до 20:00 буде припинено подачу води в Личаківський район за такими вулицями:

Барвінськаих – всі будинки;

Березова – всі будинки;

Високий Замок – всі будинки;

Вишенського – всі будинки;

Вільде – всі будинки;

Воробкевича – всі будинки;

Втіха – всі будинки;

Грушева – всі будинки;

Гуцульська – всі будинки;

Довбуша – всі будинки;

Дорога Кривчицька – всі будинки;

Замкова – всі будинки;

Зрубова – всі будинки;

Казахська – всі будинки;

Княжа – всі будинки;

Копальна – всі будинки;

Коцка – всі будинки;

Крип’якевича – всі будинки;

Круп’ярська – всі будинки;

Лисенка – всі будинки;

Лісна – всі будинки;

Льва – всі будинки;

Кривоноса – всі будинки;

Митрополита Липківського – всі будинки;

Міжгірна – всі будинки;

Могили – всі будинки;

Мукачівська – всі будинки;

Мучна – всі будинки;

На Сторожі – всі будинки;

Над Джерелом – всі будинки;

Низова – всі будинки;

Ніжинська – всі будинки;

Ніщинського – всі будинки;

Острозького – всі будинки;

Пильнікарська – всі будинки;

Підгірна – всі будинки;

Піскова – всі будинки;

Старий Ринок – всі будинки;

Прогулкова – всі будинки;

Рєпіна – всі будинки;

Розкішна – всі будинки;

Сагайдачного – всі будинки;

Садовського – всі будинки;

Смерекова – всі будинки;

Солодова – всі будинки;

Спадиста – всі будинки;

Стрілецька – всі будинки;

Сходова – всі будинки;

Ужгородська – всі будинки;

Харківська – всі будинки;

Чернецького – всі будинки;

Чернеча гора – всі будинки;

Чумацька – всі будинки;

Шишманова – всі будинки;

Ялтинська – всі будинки.

Після завершення ремонту промиють магістральну та вуличну мережу. У період промивки водопроводу можливе тимчасове погіршення якості води: забарвлення води окисом заліза (іржею), що змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.

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