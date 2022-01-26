У Львові частина Личаківського району буде без води

У четвер, 27 січня, у зв’язку із роботами з перепідключення новозбудованого водопроводу на вул. І. Вільде. низка вулиць у Личаківському районі Львова буде без водопостачання. Про це Львівському порталу повідомили у ЛМКП «Львівводоканал».
Так, з 09:00 до 20:00 буде припинено подачу води в Личаківський район за такими вулицями:
- Барвінськаих – всі будинки;
- Березова – всі будинки;
- Високий Замок – всі будинки;
- Вишенського – всі будинки;
- Вільде – всі будинки;
- Воробкевича – всі будинки;
- Втіха – всі будинки;
- Грушева – всі будинки;
- Гуцульська – всі будинки;
- Довбуша – всі будинки;
- Дорога Кривчицька – всі будинки;
- Замкова – всі будинки;
- Зрубова – всі будинки;
- Казахська – всі будинки;
- Княжа – всі будинки;
- Копальна – всі будинки;
- Коцка – всі будинки;
- Крип’якевича – всі будинки;
- Круп’ярська – всі будинки;
- Лисенка – всі будинки;
- Лісна – всі будинки;
- Льва – всі будинки;
- Кривоноса – всі будинки;
- Митрополита Липківського – всі будинки;
- Міжгірна – всі будинки;
- Могили – всі будинки;
- Мукачівська – всі будинки;
- Мучна – всі будинки;
- На Сторожі – всі будинки;
- Над Джерелом – всі будинки;
- Низова – всі будинки;
- Ніжинська – всі будинки;
- Ніщинського – всі будинки;
- Острозького – всі будинки;
- Пильнікарська – всі будинки;
- Підгірна – всі будинки;
- Піскова – всі будинки;
- Старий Ринок – всі будинки;
- Прогулкова – всі будинки;
- Рєпіна – всі будинки;
- Розкішна – всі будинки;
- Сагайдачного – всі будинки;
- Садовського – всі будинки;
- Смерекова – всі будинки;
- Солодова – всі будинки;
- Спадиста – всі будинки;
- Стрілецька – всі будинки;
- Сходова – всі будинки;
- Ужгородська – всі будинки;
- Харківська – всі будинки;
- Чернецького – всі будинки;
- Чернеча гора – всі будинки;
- Чумацька – всі будинки;
- Шишманова – всі будинки;
- Ялтинська – всі будинки.
Після завершення ремонту промиють магістральну та вуличну мережу. У період промивки водопроводу можливе тимчасове погіршення якості води: забарвлення води окисом заліза (іржею), що змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.
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Аліса Белей