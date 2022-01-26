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У Львові частина Личаківського району буде без води

Аліса Белей

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У четвер, 27 січня, у зв’язку із роботами з перепідключення новозбудованого водопроводу на вул. І. Вільде. низка вулиць у Личаківському районі Львова буде без водопостачання. Про це Львівському порталу повідомили у ЛМКП «Львівводоканал».

Так, з 09:00 до 20:00 буде припинено подачу води в Личаківський район за такими вулицями:

  • Барвінськаих – всі будинки;
  • Березова – всі будинки;
  • Високий Замок – всі будинки;
  • Вишенського – всі будинки;
  • Вільде – всі будинки;
  • Воробкевича – всі будинки;
  • Втіха – всі будинки;
  • Грушева – всі будинки;
  • Гуцульська – всі будинки;
  • Довбуша – всі будинки;
  • Дорога Кривчицька – всі будинки;
  • Замкова – всі будинки;
  • Зрубова – всі будинки;
  • Казахська – всі будинки;
  • Княжа – всі будинки;
  • Копальна – всі будинки;
  • Коцка – всі будинки;
  • Крип’якевича – всі будинки;
  • Круп’ярська – всі будинки;
  • Лисенка – всі будинки;
  • Лісна – всі будинки;
  • Льва – всі будинки;
  • Кривоноса – всі будинки;
  • Митрополита Липківського – всі будинки;
  • Міжгірна – всі будинки;
  • Могили – всі будинки;
  • Мукачівська – всі будинки;
  • Мучна – всі будинки;
  • На Сторожі – всі будинки;
  • Над Джерелом – всі будинки;
  • Низова – всі будинки;
  • Ніжинська – всі будинки;
  • Ніщинського – всі будинки;
  • Острозького – всі будинки;
  • Пильнікарська – всі будинки;
  • Підгірна – всі будинки;
  • Піскова – всі будинки;
  • Старий Ринок – всі будинки;
  • Прогулкова – всі будинки;
  • Рєпіна – всі будинки;
  • Розкішна – всі будинки;
  • Сагайдачного – всі будинки;
  • Садовського – всі будинки;
  • Смерекова – всі будинки;
  • Солодова – всі будинки;
  • Спадиста – всі будинки;
  • Стрілецька – всі будинки;
  • Сходова – всі будинки;
  • Ужгородська – всі будинки;
  • Харківська – всі будинки;
  • Чернецького – всі будинки;
  • Чернеча гора – всі будинки;
  • Чумацька – всі будинки;
  • Шишманова – всі будинки;
  • Ялтинська – всі будинки.

Після завершення ремонту промиють магістральну та вуличну мережу. У період промивки водопроводу можливе тимчасове погіршення якості води: забарвлення води окисом заліза (іржею), що змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.

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