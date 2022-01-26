Народний Рух України ініціює позачергову сесію ЛОР через загрозу РФ

Фракція Народного Руху України звернулась до голови Львівської обласної ради Ірини Гримак із ініціативою негайного скликання позачергової сесії ЛОР, аби розглянути питання щодо формування матеріально-технічного забезпечення тероборони через загрозу військового вторгнення Російської Федерації в Україну.

Вже традиційно на початку року обранці Львівської обласної ради зайняті формуванням переліку об’єктів, що фінансуватимуться з обласного бюджету. Заклопотані поділом бюджетних дивідендів депутати зовсім не бачать зовнішніх загроз, що нависли над Україною, – військової агресії Московії. У противному випадку приділили б більшу увагу питанням територіальної оборони Львівщини та цивільного захисту населення.

Фракція Народного Руху України не входить до списку «бюджетних бенефіціарів», натомість ініціює розгляд важливих і нагальних суспільних питань.

Чи відреагує на цю ініціативу керівництво Львівської облради? Адже у парламенті фракція Європейської солідарності наполегливо вимагала позачергового засідання, а як же поведуть себе «солідаристи» на Львівщині? Аналогічно чи спостерігатимемо когнітивний дисонанс?

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