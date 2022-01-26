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Народний Рух України ініціює позачергову сесію ЛОР через загрозу РФ

Василь Коваль

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Фракція Народного Руху України звернулась до голови Львівської обласної ради Ірини Гримак із ініціативою негайного скликання позачергової сесії ЛОР, аби розглянути питання щодо формування матеріально-технічного забезпечення тероборони через загрозу військового вторгнення Російської Федерації в Україну.

Вже традиційно на початку року обранці Львівської обласної ради зайняті формуванням переліку об’єктів, що фінансуватимуться з обласного бюджету. Заклопотані поділом бюджетних дивідендів депутати зовсім не бачать зовнішніх загроз, що нависли над Україною, – військової агресії Московії. У противному випадку приділили б більшу увагу питанням територіальної оборони Львівщини та цивільного захисту населення.

Фракція Народного Руху України не входить до списку «бюджетних бенефіціарів», натомість ініціює розгляд важливих і нагальних суспільних питань.

Чи відреагує на цю ініціативу керівництво Львівської облради? Адже у парламенті фракція Європейської солідарності наполегливо вимагала позачергового засідання, а як же поведуть себе «солідаристи» на Львівщині? Аналогічно чи спостерігатимемо когнітивний дисонанс?

Редакція Львівського порталу не завжди поділяє думки, висловлені в авторських текстах, та готова надати усім сторонам можливість аргументованої відповіді.

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