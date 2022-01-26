Мільйонер зі «Слуги народу» отримує з бюджету гроші на оренду житла

За минулий рік народний депутат від «Слуги народу» Андрій Клочко, який офіційно є мільйонером, отримав від держави 236 тисяч гривень компенсації на оренду житла в Києві. Цьогоріч нардеп продовжує отримувати по 20 тисяч гривень щомісяця. Про це повідомляє Bihus.Info.

У 2019 році депутат отримав 20 тисяч гривень компенсації на житло. У 2020 році – майже 160 тисяч, а у 2021 йому виділили вже 236 тисяч гривень.

Відповідно до декларації, власного житла у Києві родина Клочко не має. Нардеп задекларував орендовану квартиру, площею 100 квадратних метрів.

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Як зазначають журналісти, схоже, що саме на цю квартиру йде отримана з бюджету компенсація. В оголошенні на сайті нерухомості, квартиру майже такої ж як у декларації Клочка площі пропонують за 19 тисяч грн на місяць.

В декларації нардепа вказано, що за 2020 рік Клочко отримав 517 тисяч зарплати та ще 820 тисяч заробив на продажі авто. Дружина нардепа, Неля Клочко, також є мільйонеркою. За 2020 рік жінка заробила майже 3,4 мільйони гривень на підприємницькій діяльності та ще 368 тисяч від продажу авто.

«Попри відсутність житла, народний депутат ледь не щороку оновлює автопарк. Так за останні кілька місяців у його родини з’явилося два нових кросовера – Volvo 2017-го року та Lexus 2018-го. Volvo, за офіційною інформацією з декларації, коштувала 900 тис. грн, Lexus в декларації поки відсутній, бо ймовірно оформлений на дружину. Ціни на такі авто на сторинці стартують від 1,3 млн.», – повідомляють журналісти.

Сам Клочко вважає нормальним отримувати компенсацію від державина оренду, маючі такі доходи.

«Я точно не порушую закон», – заявив нардеп.

Зауважимо, раніше стало відомо, що мати нардепа лише за 2 роки стала власницею двох квартир у столиці, будинку, земельних ділянок і автомобілю TeslaModel X 2016-го року вартістю приблизно 14,5 мільйонів гривень.

Тоді ж Андрій Клочко на своїй сторінці у Facebook заперечив свою причетність до придбання нерухомості і запевнив, що з купівлею матері допомогла сестра, яка має власний медичний бізнес. Офіційних доходів матері і родини сестри депутата на купівлю майна не вистачило б.

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