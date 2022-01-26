Львівського «закладчика» засудили на шість років

Шість років за ґратами проведе чоловік, який розповсюджував у Львові наркотики. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

В серпні цього року в одному з парків Львова затримали чоловіка, який мав з собою пакетики із порошкоподібною речовиною білого кольору. Вказаний чоловік вже встиг зробити декілька «закладок» та мав намір продовжити свою діяльність.

Його обвинувачували у здійсненні «закладок» особливо небезпечної психотропної речовини (ч. 2 ст. 307 КК України). Суд визнав обвинуваченого винним та призначив йому покарання у вигляді шести років позбавлення волі.

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