Китайці та араби планують вкласти 5 мільярдів доларів у новий завод на Львівщині

Інвестори з Китаю, Катару та Саудівської Аварії збираються відкрити у Червоноградському районі сучасний завод із виробництва моторного палива. В будівництво планують вкласти 5 мільярдів доларів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облради.

У вівторок, 25 січня, бізнесмени з Катару, Саудівської Аравії та Китайської Народної Республіки презентували інвестиційний проєкт представникам Львівської ОДА та облради, аби заручитися їхньою підтримкою.

Так, іноземці хочуть відкрити на Львівщині сучасний завод із виробництва синтетичного рідкого палива на основі сировини Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну. Тобто з вугілля будуть виготовляти моторне паливо та інші паливно-мастильні матеріали.

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Будувати новий промисловий об’єкт планують у Червоноградському районі, вкласти у нього інвестори готові 5 мільярдів доларів.

«На Львівщині планують впровадити низку новітніх технологій світового рівня, які до цього часу не використовували в Україні. Реалізація проєкту сприятиме прискоренню соціально-економічного розвитку Львівського регіону, надасть можливість створити нові робочі місця, залучити інвестиції», – йдеться у повідомленні.

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Попередньо відомо, що майбутній завод перероблятиме 6000 тис. тонн вугілля на рік.

У Львівській облраді додають, що майбутній завод дозволить ревіталізувати індустріальний Червоноградський район та територію усього Львівсько-Волинського вугільного басейну, який потерпає від поступового закриття окремих гірничих підприємств.

Під час зустрічі обидві сторони домовились про подальшу співпрацю, а посадовці пообіцяли бізнесменам інвестиційний супровід та допомогу в отриманні дозвільних документів, пошуком земельних ділянок та комунікації з місцевою владою і жителями.

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Фото: ЛОР