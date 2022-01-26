Хакери атакували офіційний сайт України

В ніч на 26 січня хакери здійснили кібератаку на офіційний сайт України – Ukraine.ua. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Україні.

Через хакерську атаку сайт не працював кілька годин. Однак, уже з 13:00 доступ до веб-ресурсу відновили.

«Фахівці МЗС України вживають усіх необхідних заходів для відновлення повноцінної стабільної роботи сайту. Найближчим часом все ще можливі тимчасові проблеми з доступом до ресурсу», – заявили представники сайту.

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До слова, офіційний сайт України Ukraine.ua запустили 14 січня 2021 року. Це портал для іноземних аудиторій про сучасну Україну.

Наразі сайт Ukraine.ua доступний сімома іноземними мовами — англійською, німецькою, французькою, іспанською, китайською, арабською та на івриті.

Нагадаємо, що недавно, в ніч із 13 на 14 січня сталася масштабна кібератака на сайти низки міністерств та Кабміну. Відтак, не працювали сайти Кабміну, Міністерства закордонних справ, Міністерства енергетики, Мінспорту, Мінветеранів, Мінагрополітики, Мінізахисту довкілля, Державної служби з надзвичайних ситуацій та Держказначейства та держ послуг «Дія».

Українські урядові експерти заявили, що хакерську атаку на урядові сайти України вночі 14 січня здійснювали з Росії