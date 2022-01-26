Біля Радехова авто злетіло в кювет: є травмовані

Поблизу Радехова 37-річний водій автомобіля Ravon не впорався з керуванням і злетів у кювет. Його та пасажирку ушпиталили. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Аварія сталась у вівторок, 25 січня, орієнтовно о 14:00 год. у селі Бабичі, що біля Радехова. Тут на трасі Львів – Луцьк в кювет злетів автомобіль Ravon.

Як встановили правоохоронці, 37-річний водій, мешканець Самбірського району, не впорався з керуванням і вилетів у кювет. Від удару розтрощило всю передню частину автівки.

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В ДТП постраждав сам водій та його 31-річна пасажирка, мешканка Дублян. Їх обох із травмами забрали в лікарню.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням водійських прав на такий же термін.

Наразі триває слідство, правоохоронці встановлюють обставини автопригоди.

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