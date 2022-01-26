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22 тисячі мешканців Львівщині залишились без води через аварію

Ольга Денисяка

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25 січня на Стрийщині сталась аварія на водогоні. Через це мешканці Стрия та довколишніх сіл залишились без води, а медзаклади перейшли на резервні запаси. Окрім того, до Моршина вода подається з низьким тиском. Про це Львівському порталу повідомили в департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Так, 25 січня о 17:20 год. в селі Братківці Стрийського району прорвало магістральну трубу на водогоні.

Через це без водопостачання залишились 22 тисячі людей – мешканці Стрия та сіл Миртюки та Добряни. Медустанови Стрия перейшли на власні резервні запаси води.

Окрім того, до курортного Моршина та села Баня Лисовицька вода подається зі зменшеним тиском.

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Наразі десятеро майстрів Стрийводоканалу продовжують ремонтувати водогін.

Як повідомляв Львівський портал, на початку січня на дві доби без води залишився курортний Трускавець. Причиною стало те, що ТзОВ «Трускавецький водоканал» не уклав договір на водопостачання на 2022 рік із КП «Дрогобичводоканал».

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