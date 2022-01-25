В Городку автобус насмерть збив 56-річного пішохода

В понеділок, 24 січня, в Городку на Львівщині водій автобуса «БАЗ-А 079» збив 65-річного пішохода. Від отриманих травм чоловік загинув на місці аварії. Про це Львівському порталу повідомили в департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Аварія сталась близько 18:00 год. на вулиці Авіаційній. Водій автобуса «БАЗ-А 079», 61-річний мешканець Зимної Води, збив пішохода.

Загиблим виявився 65-річний мешканець Городка. Від отриманих тарвм він помер на місці ДТП. Обставини та причини події встановлюються.

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