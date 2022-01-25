ОСТАННІ НОВИНИ

В Городку автобус насмерть збив 56-річного пішохода

Ольга Денисяка

|

В понеділок, 24 січня, в Городку на Львівщині водій автобуса «БАЗ-А 079» збив 65-річного пішохода. Від отриманих травм чоловік загинув на місці аварії. Про це Львівському порталу повідомили в департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Аварія сталась близько 18:00 год. на вулиці Авіаційній. Водій автобуса «БАЗ-А 079», 61-річний мешканець Зимної Води, збив пішохода.

Загиблим виявився 65-річний мешканець Городка. Від отриманих тарвм він помер на місці ДТП. Обставини та причини події встановлюються.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Реклама партнерів

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Магазини «АТБ» продовжать реалізацію соціальних продуктів
Анастасія ПИЖ
Магазини «АТБ» продовжать реалізацію соціальних продуктів

В «АТБ» спростували інформацію стосовно призупинення продажу яєць, гречки й інших соціально значущих продуктів Ка...

Свято Водохреща: історія, традиції та прикмети
Ірина МАРЧУК
Свято Водохреща: історія, традиції та прикмети

Сьогодні, 19 січня, християни відзначають одне з найбільших свят – Хрещення Господнє або Водохреща, як його називають в ...

«АТБ» допомагає привітати дітей-сиріт із прифронтових регіонів України
Анастасія ПИЖ
«АТБ» допомагає привітати дітей-сиріт із прифронтових регіонів України

Уже восьмий рік жителі східних областей України зустріли новорічні та різдвяні свята в тяжких умовах війни. Особливо скл...

Е-квиток у Львові: що зміниться для пасажирів із 13 січня
Наталя ДУЛЯБА
Е-квиток у Львові: що зміниться для пасажирів із 13 січня

Вже з четверга, 13 січня, у громадському транспорті всієї Львівської громади запрацює електронний квиток. Щоправда, скор...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів