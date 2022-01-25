У Львові хочуть створити парк на честь захисників і захисниць України

У Львові зареєстрували петицію, якою вимагають створити на вул. Під Голоском парк захисникам і захисницям України та побудувати там меморіал на їх честь. Відповідну петицію 25 січня зареєстрували в Єдиній системі місцевих петицій.

Авторка петиції Богдана Сірків каже, що на 8-му році війни у місті Львові досі немає монумента чи пам’ятного знаку в знак шани новітнім Героям – учасникам російсько-української війни.

«Ми, ветеранська та волонтерська спільнота Львова, просимо підтримати створення на вул. Під Голоском парку захисникам і захисницям України та побудувати їм меморіал», – зазначила Богдана Сірків.

У тексті петиції йдеться, що згідно з ухвалою ЛМР від 23.04.2015 року на вул. Під Голоском зарезервовано ділянки за учасниками російсько-української війни.

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«Учасники АТО/ООС просять у чиновників та депутатів ЛМР віднайти рівнозначну (погоджену з ними) земельну ділянку площею 0,76 га в іншому місці (в межах м. Львова), а на ділянці по вул. Під Голоском створити парк захисникам і захисницям України (з побудовою їм меморіалу). Для будівництва парку і меморіалу провести архітектурний конкурс та всі інші необхідні законні та демократичні процедури», – йдеться у петиції.

Ініціатори петиції:

ГО «Львівська обласна спілка соціального захисту бійців АТО та сімей загиблих»;

ГО «УСУ АТО»;

ГО СПТ «Шквал»;

ГО ВПВ «Патріот»;

ГО «Об’єднання силових структур»;

ГО «Спілка учасників бойових дій в АТО/ООС добровольців та волонтерів «Побратими об’єднанні»;

ГО «ЖІНОК УЧАСНИЦЬ БОЙОВИХ ДІЙ – «СИЛЬНІ ДУХОМ»;

ВП ВГО «ВЕТЕРАНСЬКЕ БРАТЕРСТВО» у Львівській області;

ВГО «Крила 8 сотні»;

ВПГО «Правий сектор» у Львівській області;

ГО «Допомога Армії України»;

ГО «Родин полеглих Героїв Львівщини» та інші.

Станом на 25 січня петиція зібрала вже 4 підписи. Для того, щоб Львівська міська рада розглянула цю петицію, потрібно зібрати 500 голосів. Збір підписів триватиме 60 днів.

Нагадаємо, як писав Львівський портал в центрі Львова з’явиться парк пам’яті львів’ян, що загинули на війні на Донбасі. Його висадять родичі Героїв. «За» відповідну ухвалу торік 7 жовтня під час сесії Львівської міськради проголосували 54 депутати.

Також торік 13 жовтня вздовж дороги, що з’єднує Меморіал пам’яті Героїв Небесної Сотні та Високий Замок, висадили 96 іменних дерев, присвячених загиблим на Донбасі Героям.

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