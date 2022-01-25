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Судитимуть мешканця Львівщини, який під час пиятики задушив власну матір

Наталя Дуляба

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Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо 37-річного мешканця Львівщини, який вбив власну матір під час того, як розпивав з нею алкоголь. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Йдеться про фатальний випадок, який стався торік на початку жовтня у селищі Краківець. Тут у себе вдома 37-річний місцевий мешканець розпивав спиртне разом з 61-річною матір’ю. Раптом між ними виник конфлікт, тож обвинувачений побив жінку по голові та інших частинах тіла.

Крім цього, чоловік закрив потерпілій руками рот і ніс, спричинивши таким чином кисневе голодування, внаслідок якого вона й померла.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) ККУ. Чоловіка затримали, він перебуває під вартою.

Зараз слідство вже завершене, справу правоохоронці скерували до суду, який і обиратиме покарання для обвинуваченого. За скоєне йому «світить» до 15 років за ґратами.

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