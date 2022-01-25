Прийшли під виглядом покупців: на Львівщині викрали іномарку

У селі Великі Глібовичі, що у Львівському районі викрали автомобіль Audi A6. Автозлодії прикинулися покупцями, що прийшли оглянути машину. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Інцидент трапився у понеділок, 24 січня, близько 22:00. У поліцію звернулась 51-річна жінка, що двоє невідомих осіб викрали автомобіль її сина – Audi А6 та поїхали у невідомому напрямку.

Як з’ясували правоохоронці, жінка продавала автомобіль за дорученням свого сина, який тимчасово перебуває за кордоном.

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Того дня оглянути машину приїхали двоє чоловіків – вони ретельно перевірили усі вузли та агрегати «Ауді» та, вибравши слушний момент, коли продавчиня відволіклась, несподівано сіли в авто та поїхали.

Автомобіль знайшли у Червоноградському районі – в Радехові. Правоохоронці затримали зловмисників, які викрали машину. Як виявилось, крадіжку вчинили мешканці Волинської області віком 18 та 20 років.

Слідчі оголосили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) ККУ. Зловмисникам загрожує позбавлення волі від п’яти до восьми років з конфіскацією майна.

Наразі досудове розслідування триває.

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