На пробне ЗНО зареєструвалося понад 130 тисяч учасників

Станом на 24 січня на пробне зовнішнє незалежне оцінювання зареєструвалось 131 103 особи, які замовили понад 196 тисяч тестувань. Про це Львівському порталу повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Так, 25 січня – останній день, аби оплатити тестування. Для завершення реєстрації необхідно видрукувати квитанцію та сплатити послугу (це можна зробити в банку або онлайн). Зарахування коштів потрібно перевірити через 3-5 днів в особистому кабінеті учасника.

Найбільше учасники пробного замовили тестувань з:

Української мови та літератури – 96 тисяч;

Математики – понад 60 тисяч;

Англійської мови – майже 40 тисяч;

Українська мова – майже 36 тисяч;

Історія України – 15,4 тисячі;

Математика (рівень стандарт) – 11 тисяч;

Біологія – понад 7 тисяч.

Щодо Львівщини, то тут на участь у пробному тестуванні більш як 14 тисяч учасників надіслали близько 22 тисяч заявок.

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Нагадаємо, що учасники можуть взяти участь в одному або двох пробних іспитах. 19 березня відбудеться тестування з української мови та з української мови та літератури. 26 березня – математика (обох форматів), історія України, хімія, фізика, біологія, географія чи одна з іноземних мов.

Додамо, що з 1 лютого стартує реєстрація для участі в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання 2022 року.