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На пробне ЗНО зареєструвалося понад 130 тисяч учасників

Ірина Марчук

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Станом на 24 січня на пробне зовнішнє незалежне оцінювання зареєструвалось 131 103 особи, які замовили понад 196 тисяч тестувань. Про це Львівському порталу повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Так, 25 січня – останній день, аби оплатити тестування. Для завершення реєстрації необхідно видрукувати квитанцію та сплатити послугу (це можна зробити в банку або онлайн). Зарахування коштів потрібно перевірити через 3-5 днів в особистому кабінеті учасника.

Найбільше учасники пробного замовили тестувань з:

  • Української мови та літератури – 96 тисяч;
  • Математики – понад 60 тисяч;
  • Англійської мови – майже 40 тисяч;
  • Українська мова – майже 36 тисяч;
  • Історія України – 15,4 тисячі;
  • Математика (рівень стандарт) – 11 тисяч;
  • Біологія – понад 7 тисяч.

Щодо Львівщини, то тут на участь у пробному тестуванні більш як 14 тисяч учасників надіслали близько 22 тисяч заявок.

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Нагадаємо, що учасники можуть взяти участь в одному або двох пробних іспитах. 19 березня відбудеться тестування з української мови та з української мови та літератури. 26 березня – математика (обох форматів), історія України, хімія, фізика, біологія, географія чи одна з іноземних мов.

Додамо, що з 1 лютого стартує реєстрація для участі в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання 2022 року.

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