На чемпіонат Європи зі стрільби з лука поїдуть четверо львів'ян

Через три тижні у словенському поселенні Лашко відбудеться чемпіонат Європи зі стрільби з лука в приміщенні. На цих змаганнях Львівщину представлять четверо спортсменів. Про це Львівський портал повідомили у відділенні Національного олімпійського комітету України у Львівській області.

Європейська першість зі стрільби з лука в приміщенні серед дорослих та юніорів пройде з 14 по 20 лютогов словенському поселенні Лашко.

Відбір на чемпіонат пройшли четверо лучників із Львівщини: Вероніка Марченко серед жінок, Дзвенислава Черник і Жанна Наумова серед юніорок, а також Олександр Панциру або Іван Перков серед юніорів.

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Також ще троє львівських лучників перебувають в запасі – це Катерина Соколенко серед жінок, Анастасія Фадєєва серед юніорок і Олександр Панцир або Іван Перков.

У НОК додають, що за путівки на чемпіонат Європи боролися 10 лучників з Львівщини. Загалом у відборі змагалися 24 провідних українських спортсмени.

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