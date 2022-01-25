Дитячі бібліотеки Львова отримають 110 книг шрифтом Брайля

У середу, 26 січня, львівським бібліотекам, спецшколі №100 для незрячих дітей та online-бібліотеці Brailem.com та кільком спеціалізованим книгосховищам передадуть 110 книг, надрукованих шрифтом Брайля. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Акція відбудеться 26 січня о 12:00 у приміщенні Ресурсного центру Національного університету «Львівська політехніка», що на вулиці Митрополита Андрея, 3, кабінет 39.

Для незрячих читачів виготовили три видання:

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«Кассандра» Лесі Українки (тираж 20 примірників у 2-х томах);

«140 децибелів тиші» Андрія Бачинського (тираж 30 примірників у 2-х томах);

«Ліга непарних шкарпеток» Галини Вдовиченко (тираж 60 примірників в 1-му томі).

Усі видання мають озвучені версії. Над ними працювали понад 30 дітей із різних куточків України. Найменшому виповнилось 5 років.

«Більшість створених львівськими редакторами Катериною Івашутіною та її помічницею книг залишиться у Львові. Проте значна частина тиражу поїде в усі куточки України до тих незрячих дітей, які працювали над створенням аудіоверсії», – повідомили у мерії.

Над озвученням літературних творів, окрім дітей, працювали: артист вокальної формації «Піккардійська терція» Ярослав Нудик, письменниця Галина Вдовиченко, актор театру і кіно Микола Береза, актори Національного театру ім. М. Заньковецької Олександра Бонковська, В’ячеслав Жуков, Наталя Лісова, Альбіна Сотнікова, Андрій Сніцарчук, Ольга Бакус, Олександр Норчук та львівський музикант Ігор Харачко.

Публікацію книг шрифтом Брайля здійснюватиме Ресурсний центр НУ «Львівська політехніка», який має відповідне обладнання.