Четверо борців Львівщини вибороли медалі на чемпіонаті України

У неділю, 23 січня, у Києві відбулись фінальні сутички чемпіонату України з боротьби вільної серед чоловіків та жінок. На чемпіонаті вибороли медалі й четверо борців із Львівщини. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Так, загалом на змаганнях поборолись за медалі 21 спортсмен із Львівської області.

Чемпіонкою України стала 18-річна Олександра Хоменець з Трускавця. У ваговій категорії 55 кг у фінальній сутичці вона перемогла представницю Дніпра Анастасію Кравченко з рахунком 3:1.

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Спортсменка навчається у Львівському фаховому коледжі спорту. Тренують борчиню Орест Скобельський та Андрій Бирка.

Віцечемпіонкою України у ваговій категорії до 50 кг стала вихованка КДЮСШ «Атлет» та Львівської обласної школи вищої спортивної майстерності Яна Сорока. Тренує спортсменку Олександр Раковський.

Срібло також виборов майстер спорту України міжнародного класу Юрій Ідзінський. Тренують борця у спортивній школі «Атлет» Віктор Глібенко та Роман Проців.

Майстер спорту України міжнародного класу Оксана Чудик у ваговій категорії до 68 кг виборола бронза. Її тренують Олександр Раковський та Степан Ткачишин у КДЮСШ «Атлет».