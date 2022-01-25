Через негоду скасовані авіарейси зі Львова до Стамбула

Аеропорти Стамбула не приймають літаки через сильний снігопад, який паралізував найбільше місто Туреччини. Зі Львова до Стамбула скасували три рейси, повідомляє Львівський портал.

Як уточнили у львівському аеропорті, три рейси було скасовано через негоду у Стамбулі.

Крайній рейс зі Львова до Стамбула виконала авіакомпанія Pegasus Airlines. Літак вилетів у понеділок, 24 січня о 16.20. Після цього вечірній рейс авіакомпанії авіакомпанії Turkish Airlines вже був скасований.

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У вівторок, 25 січня, були скасовані усі рейси із України до Стамбула. Зокрема у Львові було зірвано польоти двох рейсів.

Наразі у Стамбулі випогоджується. Відновлення більшості рейсів заплановано на ранок середи, 26 січня. Рейс Turkish Airlines зі Стамбула у Львові очікують о 08.50 год.

Нагадаємо, 18 січня через негоду Аеропорт «Львів» став запасним для Києва.

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