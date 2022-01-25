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Через негоду скасовані авіарейси зі Львова до Стамбула

Андрій Котенський

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Аеропорти Стамбула не приймають літаки через сильний снігопад, який паралізував найбільше місто Туреччини. Зі Львова до Стамбула скасували три рейси, повідомляє Львівський портал.

Як уточнили у львівському аеропорті, три рейси було скасовано через негоду у Стамбулі.

Крайній рейс зі Львова до Стамбула виконала авіакомпанія Pegasus Airlines. Літак вилетів у понеділок, 24 січня о 16.20. Після цього вечірній рейс авіакомпанії авіакомпанії Turkish Airlines вже був скасований.

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У вівторок, 25 січня, були скасовані усі рейси із України до Стамбула. Зокрема у Львові було зірвано польоти двох рейсів.

Наразі у Стамбулі випогоджується. Відновлення більшості рейсів заплановано на ранок середи, 26 січня. Рейс Turkish Airlines зі Стамбула у Львові очікують о 08.50 год.

Нагадаємо, 18 січня через негоду Аеропорт «Львів» став запасним для Києва.

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