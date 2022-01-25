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Біля Львова затримали 20-річного закладчика наркотиків

Ірина Марчук

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У понеділок, 24 січня, у селі Зубра, що у Львівському районі правоохоронці затримали мешканця Кіровоградщини, який робив закладки. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Випадок стався 24 січня, близько 21:00, у селі Зуба, на вулиці Івана Франка. Патрульні викрили молодика, який робив закладки.

Зловмисником виявився 20-річний мешканець Кіровоградської області. У нього знайшли та вилучили 27 згортків з речовиною, ззовні схожою на «амфетамін» та «канабіс».

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Правоохоронці встановили, що «гастролер» неодноразово розповсюджував наркотики у Львівському районі. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Слідчі оголосили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) ККУ.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

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