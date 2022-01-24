В потязі до Перемишля знайшли контрабанду сигарет

24 січня в пункті пропуску «Мостиська» на Львівщині прикордонники знайшли 680 пачок контрабандних сигарет. Про це Львівському порталу повідомили в Держприкордонслужбі України.

Потяг сполученням «Одеса – Перемишль» прямував до Польщі через пункт пропуску «Мостиська». Прикордонники разом зі службовим собакою перевірили потяг і знайшли там 680 пачок сигарет без акцизних марок.

Контрабанду перевозили в сумці, яку заховали над дверима одного з купе потягу. Митники вилучили знахідку, вартість контрабанди встановлять згодом.

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