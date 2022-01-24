У Самборі затримали наркоторговця

У понеділок, 24 серпня, у Самборі на Львівщині поліцейські затримали місцевого жителя, який продавав наркотики. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Як встановили правоохоронці, раніше судимий 53-річний чоловік розповсюджував нарковмісні таблетки «Субітекс»та психотропну речовину pvp, відому як «флакка».

Під час обшуків у чоловіка знайшли та вилучили кристалічну речовину білого кольору, ззовні схожу на pvp, а також інші речові докази. Все вилучене скерували на експертне дослідження.

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Зловмисника затримали у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Затриманому повідомили про підозру у виробництві та збуті наркотиків (ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання–позбавлення волі на термін від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Наразі триває досудове розслідування.

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