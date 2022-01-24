У Самборі затримали наркоторговця

У понеділок, 24 серпня, у Самборі на Львівщині поліцейські затримали місцевого жителя, який продавав наркотики. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.
Як встановили правоохоронці, раніше судимий 53-річний чоловік розповсюджував нарковмісні таблетки «Субітекс»та психотропну речовину pvp, відому як «флакка».
Під час обшуків у чоловіка знайшли та вилучили кристалічну речовину білого кольору, ззовні схожу на pvp, а також інші речові докази. Все вилучене скерували на експертне дослідження.
Зловмисника затримали у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.
Затриманому повідомили про підозру у виробництві та збуті наркотиків (ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання–позбавлення волі на термін від шести до десяти років з конфіскацією майна.
Наразі триває досудове розслідування.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Ірина Марчук