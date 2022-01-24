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У Львові американські хірурги прооперують 20 людей з вадами серця

Оксана Попович

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Американські кардіохірурги із благодійної організації NovickCardiacAlliance знову приїхали до Львова. У понеділок, 24 січня, вони розпочинають консультувати дітей та дорослих із вадами серця з усієї України. Про це Львівському порталу повідомили у Першому територіальному медоб’єднанні Львова.

Кардіохірурги зі США перебуватимуть у Львові наступні два тижні. До 4 лютого лікарі зможуть проконсультувати та прооперувати діток із перших тижнів життя та дорослих із захворюваннями серця.

У планах – провести 20 хірургічних втручань різної складності: від відкритих операцій до ендоваскулярних, тобто операцій на судинах, при яких інструментарій вводять через невеликі розрізи або проколи у стінках судин.

Усіх охочих отримати консультацію від американських хірургів, просять звертатися за телефонами: 066-018-09-19, 067-118-09-19.

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Як додають у Першому ТМО, українські кардіохірургічні центри проводять недостатньо операцій на серці. За потреби у 140 тисяч операцій у 2020 році їх зробили тільки 18 435. Це складає лише 10% від потреби.

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