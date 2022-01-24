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У горах Львівщини травмувалися двоє дорослих та дитина

Оксана Попович

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Рятувальники Славської пошуково-рятувальної групи надали допомогу трьом травмованим туристам-лижникам, серед яких – 12-річній дитині. Про це Львівському порталу повідомили в ДСНС Львівщини.

На лижних трасах гори Тростян 22 січня допомоги потребувала 35-річна мешканка Дніпра, яка одержала травму спини. Крім того, рятувальники спустили з гори 30-річного новороздільця, який травмував праву ногу. Також під час катання на лижах ногу травмував і 12-річний львів’янин.

Усім потерпілим надали домедичну допомогу, після чого спустили до підніжжя гір і передали медикам.

Головне управління ДСНС у Львівській області нагадує про правила безпечного катання на гірськолижних трасах:

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  • одягайте відповідне захисне спорядження;
  • проявляйте повагу до інших, не створюйте загрози чи небезпеку для інших;
  • контролюйте швидкість та стиль катання;
  • вибирайте безпечний маршрут спуску, не з’їжджайте з прокладених трас;
  • здійснюйте обгін таким чином, щоб не створювати загрозу іншим;
  • уникайте зупинки на трасі, а якщо впали, якнайшвидше піднімайтесь;
  • при поганій видимості спускайтеся на низькій швидкості;
  • не зловживайте спиртними напоями під час катання.

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