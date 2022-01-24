Сміттєві махінації у Львові: судитимуть угруповання, що розікрало два млн грн

До суду скерували справи щодо п’яти осіб, які використовували підроблені документи для вивезення сміття зі Львова. Завдяки махінаціям обвинувачені привласнили майже два мільйони гривень з міського бюджету. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Розслідування встановило, що службовці двох приватних підприємств, які мали укладені договори з Львівською міськрадою на утилізацію відходів, разом з підприємцями-субпідрядниками, що фактично займалися вивезенням ТПВ, завищили витрати на вивезення сміття зі Львова.

Зокрема, до уповноважених структурних підрозділів Львівської міськради як замовника вони подавали підроблені офіційні документи для оплати. В них були вказані більші відстані перевезення та пробіг транспортних засобів.

Натомість, сміття за готівку вивозили вночі за межі міста та в інші області, та викидали на несанкціонованих сміттєзвалищах. Різницю між задокументованими та фактично витраченими коштами розділяли між собою. Афера діяла протягом січня-травня 2020 року. За цей час зловмисники привласнили два мільйони коштів з міського бюджету.

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Під час досудового розслідування на все майно підозрюваних наклали арешт на загальну суму 2,5 мільйона гривень.

До суду скерували справи щодо використання завідомо підроблених документів та службового підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України). Їм загрожує позбавлення волі на термін від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до 3 років та з конфіскацією майна.

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