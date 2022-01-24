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Сміттєві махінації у Львові: судитимуть угруповання, що розікрало два млн грн

Анастасія Диняк

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До суду скерували справи щодо п’яти осіб, які використовували підроблені документи для вивезення сміття зі Львова. Завдяки махінаціям обвинувачені привласнили майже два мільйони гривень з міського бюджету. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Розслідування встановило, що службовці двох приватних підприємств, які мали укладені договори з Львівською міськрадою на утилізацію відходів, разом з підприємцями-субпідрядниками, що фактично займалися вивезенням ТПВ, завищили витрати на вивезення сміття зі Львова.

Зокрема, до уповноважених структурних підрозділів Львівської міськради як замовника вони подавали підроблені офіційні документи для оплати. В них були вказані більші відстані перевезення та пробіг транспортних засобів.

Натомість, сміття за готівку вивозили вночі за межі міста та в інші області, та викидали на несанкціонованих сміттєзвалищах. Різницю між задокументованими та фактично витраченими коштами розділяли між собою. Афера діяла протягом січня-травня 2020 року. За цей час зловмисники привласнили два мільйони коштів з міського бюджету.

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Під час досудового розслідування на все майно підозрюваних наклали арешт на загальну суму 2,5 мільйона гривень.

До суду скерували справи щодо використання завідомо підроблених документів та службового підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України). Їм загрожує позбавлення волі на термін від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до 3 років та з конфіскацією майна.

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