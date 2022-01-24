На пішохідному переході на трасі Київ-Чоп насмерть збили 58-річну львів'янку

На трасі Київ – Чоп на Львівщині під колесами авто загинула 58-річна жінка. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення ЛОДА.

Аварія сталась у неділю ввечері, 23 січня, орієнтовно о 18:18 год. у селі Старий Милятин Золочівського району. Тут на трасі Київ – Чоп водій автомобіля Peugeot 308, 26-річний львів’янин, збив пішохода.

Від отриманих травм 58-річна жінка, яка була мешканкою Львова, загинула на місці події. За даними департаменту цивільного захисту населення ЛОДА, жінка переходила дорогу на пішохідному переході.

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За фактом ДТП слідчі поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події, триває слідство.

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