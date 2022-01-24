Де у Львові та околицях 24 січня не буде світла

У понеділок, 24 січня, через ремонтні роботи відключили електроенергію на 20 вулицях Львова, а також у Рудно, Брюховичах, Солонці та Зимній Воді. Про це Львівському порталу повідомили у «Львівобленерго».
Електрики не буде орієнтовно з 08:00. Відновити електропостачання обіцяють до 17:00.
Без світла у Львові будуть мешканці таких вулиць:
- Китайська – 20, 22, 24, 3, 32, 32А, 3А, 42А, 42Б, 44, 46, 48, 48а, 5, 50, 50а, 69, 69А, 71, 73, 75, 75А, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 89А, 91, 91А, 93;
- Панчишина М. діл.;
- Садівнича – 65;
- Братуня Р. – 3, 8, 9;
- Карманського – 1, 15, 17, 19, 7а;
- Коциловського – 13, 15, 15-А, 15А, 16, 16/12, 18, 20, 23, 27, 28;
- Крушельницьких Родини – 1-А, 3, 5;
- Олеся O. – 2;
- Пасічна – 88, 90, 90а, 92, 92 г, 92а, 94, 94а,94б, 96А, 98А;
- Переяславська – 6;
- Червоної Калини – 35;
- Чорновола В. – 95;
- Ярославенка Я. – 17а, 21, 22, 22 А, 22а, 23А, 24, 30, 32, 38, гараж;
- Енергетична – 16;
- Тернопільська – 9;
- Замарстинівська – 132, 133, 133А, 135;
- Калинова – 1, 10, 12, 14, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9;
- Малинова – бічна;
- Насипна – 2, 2а, 2б;
- Незалежності України – 39, 41, 43.
Мешканці смт. Рудно не матимуть електропостачання на таких вулицях:
- Бандери С. – 1, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9;
- Міцкевича – 6-3, 6А;
- Нагірних – 1, 1а, 2, 2а, 2б, 2в, 2д, 3, 3/1, 3/2, 4, 4а, 5;
- В. Великого – 6;
- Володимира Великого – 1, 13, 14, 16, 16а, 2, 24, 3 б, 6;
- Огієнка – 10а, 11, 13, 14, 14 а, 7, 9;
- Шептицьких – 1А, 1Б;
- Шептицького А. – 1, 2.
У Брюховичах до 17:00 не варто чекати увімкнення електрики на:
- Побутовій – 1, 12, 14, 16, 2б, 3, 4, 6, 8;
- Хвойній – 2а, 2В, 8.
Крім того, не буде світла у Зимній Воді та Солонці. Адреси «Львівтеплоенерго» подає тут.
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Оксана Попович