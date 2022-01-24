Де у Львові та околицях 24 січня не буде світла

У понеділок, 24 січня, через ремонтні роботи відключили електроенергію на 20 вулицях Львова, а також у Рудно, Брюховичах, Солонці та Зимній Воді. Про це Львівському порталу повідомили у «Львівобленерго».

Електрики не буде орієнтовно з 08:00. Відновити електропостачання обіцяють до 17:00.

Без світла у Львові будуть мешканці таких вулиць:

Китайська – 20, 22, 24, 3, 32, 32А, 3А, 42А, 42Б, 44, 46, 48, 48а, 5, 50, 50а, 69, 69А, 71, 73, 75, 75А, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 89А, 91, 91А, 93;

Панчишина М. діл.;

Садівнича – 65;

Братуня Р. – 3, 8, 9;

Карманського – 1, 15, 17, 19, 7а;

Коциловського – 13, 15, 15-А, 15А, 16, 16/12, 18, 20, 23, 27, 28;

Крушельницьких Родини – 1-А, 3, 5;

Олеся O. – 2;

Пасічна – 88, 90, 90а, 92, 92 г, 92а, 94, 94а,94б, 96А, 98А;

Переяславська – 6;

Червоної Калини – 35;

Чорновола В. – 95;

Ярославенка Я. – 17а, 21, 22, 22 А, 22а, 23А, 24, 30, 32, 38, гараж;

Енергетична – 16;

Тернопільська – 9;

Замарстинівська – 132, 133, 133А, 135;

Калинова – 1, 10, 12, 14, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9;

Малинова – бічна;

Насипна – 2, 2а, 2б;

Незалежності України – 39, 41, 43.

Мешканці смт. Рудно не матимуть електропостачання на таких вулицях:

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Бандери С. – 1, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9;

Міцкевича – 6-3, 6А;

Нагірних – 1, 1а, 2, 2а, 2б, 2в, 2д, 3, 3/1, 3/2, 4, 4а, 5;

В. Великого – 6;

Володимира Великого – 1, 13, 14, 16, 16а, 2, 24, 3 б, 6;

Огієнка – 10а, 11, 13, 14, 14 а, 7, 9;

Шептицьких – 1А, 1Б;

Шептицького А. – 1, 2.

У Брюховичах до 17:00 не варто чекати увімкнення електрики на:

Побутовій – 1, 12, 14, 16, 2б, 3, 4, 6, 8;

Хвойній – 2а, 2В, 8.

Крім того, не буде світла у Зимній Воді та Солонці. Адреси «Львівтеплоенерго» подає тут.