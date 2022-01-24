14 мешканців Львівщини отримали державні нагороди від президента

З нагоди Дня Соборності України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 14 мешканців Львівської області. Про це йдеться в наказі №27 від 22 січня, передає Львівський портал.

Такі держнагороди представники Львівщини отримали за «значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, зміцнення міжнародного авторитету України, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю».

Орден «За заслуги» І ступеня отримали:

Дума Ігор Михайлович – президент Львівської обласної організації роботодавців транспорту;

Карвацький Юрій Михайлович президент корпорації будівельних підприємств «Карпатбуд», м. Львів;

Кожан Володимир Дмитрович – директор товариства «Краківський ринок»

Орден «За заслуги» ІІІ ступеня здобув Максимчук Богдан Васильович – завідувач кафедри Львівського національного університету імені Івана Франка.

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Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня нагороджено Люльчак Зореславу Стефанівну – директорку комунальної реабілітаційної установи змішаного типу “Львівський міський центр реабілітації «Джерело».

Звання «Народний художник України» президент присвоїв Чепурній Оксані Володимирівній – художниці-керамістці.

Звання «Заслужений артист України» отримали:

Гавриш Роман Іванович – артист державного підприємства «Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької» у Львові;

Омельченко Олександр Сергійович – артист балету, провідний майстер сцени Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької

Заслужений діяч мистецтв України – Штець Віктор Олексійович, доцент кафедри Інституту архітектури та дизайну Національного університету «Львівська політехніка».

Звання «Заслужений лікар України» присвоїли Рудницькій Надії Дмитрівні – завідувачка відділення комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради «Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр».

«Заслужений працівник освіти України» здобули відразу двоє працівників освіти у Львові:

Кочан Ірина Миколаївна – завідувачка кафедри Львівського національного університету імені Івана Франка;

Щодра Ольга Михайлівна – завідувачка кафедри Львівського національного університету імені Івана Франка.

Державну нагороду «Заслужений працівник охорони здоров’я України» присвоїли Кривку Юрію Ярославовичу – ректорові вищого навчального комунального закладу Львівської обласної ради «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського».

Крім цього, відзнаку «Заслужений працівник соціальної сфери України» присвоїли Чаплі Галині Теодорівній – начальниці Дрогобицької районної державної адміністрації.

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