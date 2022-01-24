ОСТАННІ НОВИНИ

14 мешканців Львівщини отримали державні нагороди від президента

Ірина Марчук

|

З нагоди Дня Соборності України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 14 мешканців Львівської області. Про це йдеться в наказі №27 від 22 січня, передає Львівський портал.

Такі держнагороди представники Львівщини отримали за  «значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, зміцнення міжнародного авторитету України, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю».

Орден «За заслуги» І ступеня отримали:

  • Дума Ігор Михайлович – президент Львівської обласної організації роботодавців транспорту;
  • Карвацький Юрій Михайлович президент корпорації будівельних підприємств «Карпатбуд», м. Львів;
  • Кожан Володимир Дмитрович – директор товариства «Краківський ринок»

Орден «За заслуги» ІІІ ступеня здобув Максимчук Богдан Васильович – завідувач  кафедри Львівського національного університету імені Івана Франка.

Реклама партнерів

Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня нагороджено Люльчак Зореславу Стефанівну – директорку комунальної реабілітаційної установи змішаного типу “Львівський міський центр реабілітації «Джерело».

Звання «Народний художник України» президент присвоїв Чепурній Оксані Володимирівній – художниці-керамістці.

Звання «Заслужений артист України» отримали:

  • Гавриш Роман Іванович – артист державного підприємства «Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької» у Львові;
  • Омельченко Олександр Сергійович – артист балету, провідний майстер сцени Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької

Заслужений діяч мистецтв України – Штець Віктор Олексійович, доцент кафедри Інституту архітектури та дизайну Національного університету «Львівська політехніка».

Звання «Заслужений лікар України» присвоїли Рудницькій Надії Дмитрівні – завідувачка відділення комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради «Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр».

«Заслужений працівник освіти України» здобули відразу двоє працівників освіти у Львові:

  • Кочан Ірина Миколаївна – завідувачка кафедри Львівського національного університету імені Івана Франка;
  • Щодра Ольга Михайлівна – завідувачка кафедри Львівського національного університету імені Івана Франка.

Державну нагороду «Заслужений працівник охорони здоров’я України» присвоїли Кривку Юрію Ярославовичу – ректорові вищого навчального комунального закладу Львівської обласної ради «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського».

Крім цього, відзнаку «Заслужений працівник соціальної сфери України» присвоїли Чаплі Галині Теодорівній – начальниці Дрогобицької районної державної адміністрації.

Дізнавайтеся першими найважливіші та найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Магазини «АТБ» продовжать реалізацію соціальних продуктів
Анастасія ПИЖ
Магазини «АТБ» продовжать реалізацію соціальних продуктів

В «АТБ» спростували інформацію стосовно призупинення продажу яєць, гречки й інших соціально значущих продуктів Ка...

Свято Водохреща: історія, традиції та прикмети
Ірина МАРЧУК
Свято Водохреща: історія, традиції та прикмети

Сьогодні, 19 січня, християни відзначають одне з найбільших свят – Хрещення Господнє або Водохреща, як його називають в ...

«АТБ» допомагає привітати дітей-сиріт із прифронтових регіонів України
Анастасія ПИЖ
«АТБ» допомагає привітати дітей-сиріт із прифронтових регіонів України

Уже восьмий рік жителі східних областей України зустріли новорічні та різдвяні свята в тяжких умовах війни. Особливо скл...

Е-квиток у Львові: що зміниться для пасажирів із 13 січня
Наталя ДУЛЯБА
Е-квиток у Львові: що зміниться для пасажирів із 13 січня

Вже з четверга, 13 січня, у громадському транспорті всієї Львівської громади запрацює електронний квиток. Щоправда, скор...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів