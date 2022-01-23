У Карпатах лавина накрила групу туристів

Поблизу села Гукливий Закарпатської області лавина накрила групу туристів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі державної служби надзвичайних ситуацій України.

Повідомлення про сходження лавини надійшло 23 січня об11:31 год. Подія трапилась поблизу метеостагції Плай, поблизу села Гукливий. Під час проходження туристичного маршруту групою у складі 9 чоловік, п’ятьох з них накрило лавиною.

Постраждалі туристи відкопались самостійно, але одна людина потребувала госпіталізації.

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Рятувальники зауважують, що попри усі заклики та звернення не йти у гори через загрозу сходження лавин туристи продовжують наражати себе на небезпеку.

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