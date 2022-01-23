Російські окупанти поранили українського захисника

Через обстріли українських позицій російськими окупантами один військовослужбовець Об’єднаних сил зазнав травм і був шпиталізований. Про це Львівському порталу повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

За даними ООС, російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості Тристоронньої контактної групи.

Упродовж минулої доби, 22 січня, зафіксовано 4 обстріли, у тому числі із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння та за допомогою БПЛА.

Атаки російських терористів зафіксовано біля Травневого та Водяного.

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Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав бойове травмування. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.

Станом на 7 годину ранку, 23 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано ще 4 порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

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