На Львівщину насувається тріскучий мороз

На найближчі дві доби на Львівщині очікують 15 – 18 градусів морозу. У Львові організовують додаткові пункти обігріву для потребуючих, повідомляє Львівський портал.

У Львівській міській раді повідомили, що синоптики прогнозують в ніч на понеділок, 24 січня, від 10 до 12° морозу, а в ніч на вівторок, 25 січня, до 18° морозу.

«У Львові діятиме 6 додаткових пунктів обігріву для потребуючих. Ці пункти функціонуватимуть у кожному районі міста від сьогодні і до вівторка, 25 січня. У кожному з них можна буде випити гарячого чаю з печивом, щоб зігрітись. Їх облаштували, оскільки впродовж наступних двох діб синоптики прогнозують значне зниження температури повітря», – повідомив керівник департаменту гуманітарної політики ЛМР Євген Бойко.

Реклама партнерів

Пункти обігріву у районних адміністраціях, які працюватимуть цілодобово

Галицький район

вул. Ф. Ліста, 1 – Галицька районна адміністрація (0974423361)

Шевченківський район

вул. Липинського, 11 – Шевченківська районна адміністрація (0676820437)

Личаківський район

вул. Костя Левицького, 67 – Личаківська районна адміністрація (0675954371)

Залізничний район

вул. Виговського, 34 – Залізнична районна адміністрація (0968573189)

Франківський район

вул. Генерала Чупринки, 85 – Франківська районна адміністрація (0962080127)

Сихівський район

просп. Червоної Калини, 66 – Сихівська районна адміністрація (0673708974)

Нагадаємо, у Центрі обліку та нічного перебування бездомних осіб на вул. Кирилівській, 3а пункт обігріву функціонує щоденно де для бездомних осіб діє відділення нічного перебування.

Варто зауважити, що морозна погода на Львівщині протримається не довго.

З даними Gismeteo у понеділок, 24 січня у Львові прогнозують хмарну з проясненнями погоду без опадів. Впродовж дня передбачають 10 градусів морозу, а до ночі температура опуститься до позначки 17 градусів нижче нуля.

Уже на ранок вівторка, 25 січня, потепліє до 0 градусів і впродовж дня можливий сніг із дощем.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.