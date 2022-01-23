На Львівщині у вогні загинув чоловік

На згарищі у селі Лавочне Стрийському районі Львівщини виявили тіло чоловіка. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС України у Львівській області.
Повідомлення про пожежу в дерев’яній літній кухні, в селі Лавочне Стрийського району надійшло 22 січня о 19:49.
На момент прибуття рятувальників до місця виклику будівля була повністю охоплена вогнем. О 20:50 пожежу ліквідували, а на місці пожежі виявлено тіло 57-річного власника будівлі.
Причину виникнення займання встановлюють.
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Андрій Котенський