У Мінцифрі попереджають, що продаж даних з «Дії» – це фейк

У мережі поширюють інформацію про те, що на продаж виставлено дані мільйонів українців, які буцімто були викрадені зі сайту «Дії», де зберігаються документи у електронному вигляді. Утім у Міністерство цифрової трансформації України називають таку інформацію фейком та черговою провокацією та продовженням гібридної війни, передає кореспондент Львівського порталу.

За даними Мінцифри, Україна продовжує захищатися у гібридній війні. Основна мета ворога – підірвати довіру до влади фейками про вразливість критичної інформаційної інфраструктури та «‎злив»‎ даних українців.

Починаючи з минулих вихідних, в інтернеті постійно з’являються оголошення щодо продажу даних, нібито отриманих під час кібератаки, що відбулася з 13 на 14 січня.

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«Оголошення про продаж «злитих» даних українців внаслідок кібератаки є провокацією та продовженням гібридної війни… У тому числі багато оголошень стосується продажу бази даних «Дії». Такі оголошення мають на меті не тільки залякати суспільство. А ще й дестабілізувати ситуацію в Україні, зупинивши роботу державного сектора», – йдеться у повідомленні.

Також шахраї повідомляють, що володіють конфіденційною інформацією двох мільйонів користувачів «Дії», але насправді застосунок використовує понад 13 мільйонів українців і не зберігає документи, а лише відображає їх.

«Користувачами мобільного застосунку Дія є 13,5 млн українців. Він не зберігає персональних даних, а лише відображає те, що зберігається про них у відповідних державних реєстрах», – йдеться у повідомленні.

У міністерстві також закликають українців не вірити у подібного роду інформацію, адже насправді усі персональні дані українців перебувають у держреєстрах, під надійним захистом.

«Оголошення про можливість купити дані, отримані після зламу 14 січня, є аферою: шахраї продають старі дані, що скомплектовані з багатьох джерел, які були злиті в мережу до 2019 року. Зараз українські кіберспеціалісти мають об’єднатися, щоб протистояти загрозі та нейтралізувати противника – повідомили у Мінцифри.

За даними Liga, інформація про злив даних «Дії» з’явилася у спільнотах Facebook, а також Українська асоціація IT-фахівців та ком’юніті Defcon Kyiv. За їхніми словами, вчора, 21 січня, свіжозареєстрований користувач одного з тематичних форумів під ніком FreeCivilian виставив оголошення на продаж даних двох мільйонів українців, стверджуючи про їхнє походження із сайту «Дії»

Інформацію, яка потрапила йому в руки, шахрай оцінив у $15 000.

У СБУ відповіли, що вони вивчають ситуацію.

Голова Мінцифри Михайло Федоров також відреагував на новину та повідомив, що вони ухвалили рішення найближчим часом запустити послугу єЗахист у додатку Дія. Там кожен громадянин зможе дізнатися про базові правила кібербезпеки, в яких реєстрах є інформація про них. Наступним кроком буде запуск сервісу, де кожному українцю надходитиме повідомлення, коли чиновник перевіряє ваші дані в реєстрі.

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