У Львові на проспекті Свободи зрізають клени

На проспекті Свободи у Львові вирізають дерева. Зрізають два неповних ряди кленів гостролистих, а весною тут висадять 24 клени-явори аутропурпуреум. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як повідомила керівниця міського управління екології та природних ресурсів ЛМР Олександра Сладкова, у центрі міста відбувається планова заміна частини старих дерев.

«Насправді заміну дерев на просп. Свободи ми очікували, і кілька років планували, щоб заміна була максимально ефективна. Коли приймали рішення на що замінювати, одразу відкинули варіант заміни на новий клен гостролистий. По-перше, якісного посадкового матеріалу повнорозмірного класичного гостролистого клена немає, тільки декоративні форми. По-друге, буревій нас навчив, що 70% гілок, що лежали в парках опісля, були саме з кленів… Шукали щось близьке за розміром і формою, місцеве та таке, що Рерінг (інспектор міських плантацій Львова кінця 19 початку 20 століття – ред.), використовував в своїх посадках. Вибір впав на клен-явір аутропурпуреум, два екземпляри якого ми посадили на проспекті кількома роками раніше. Дуже добре почувається, гарно доповнює платани малюнком кори, має темно-зелене листя, якщо дивитись зверху, і дуже цікаве бурячкове, якщо дивитись на листову пластину знизу», – повідомила Олександра Сладкова

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За її словами, роботи зі зрізки відбуваються зараз, оскільки добре промерзла земля і є можливість забрати старі дерева без пошкодження газонів і поливальних систем газонів.

Також посадовиця повідомила, що каштани на просп. Свободи наразі не зрізатимуть.

«Вони в дуже відносно, але кращому стані, ніж клени. Плануємо ще років 10-20 боротись за підтримання їх здоров’я та довголіття, зокрема напевно будемо робити ін’єкції від молі та інші обробки», – додала посадовиця.

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